Para ödemeden denize giremiyorsun! CHP'li belediyeler kıyıları özel şirketlere bıraktı

Ancak halk ya da belediye plajlarında farklı bir şezlong mafyası türemiş. Bazı yerlerde giriş ücretsiz, bazılarında ise Turizm Bakanlığı ve belediyelere bağlı işletmeler düşük ücretler talep ediyor. Ama buralarda da bazen kuma havlu serecek ya da sandalyenizi açacak yer olmuyor! Çünkü birçok kumsal şezlonglarla kaplı. Yani vatandaş şezlong ve şemsiye kiralamaya zorlanıyor!

İnsanlar da boş buldukları yerlerde sıkış sıkış oturmak zorunda kalıyor. Şöyle bir kumsal hayal edin; yüzde 80 şezlong kaplı ve bunların çoğu boş ve diğer yüzde 20'lik alanda insanlar sıkış tepiş güneşleniyor! Ama girişte halk plajı yazıyor!