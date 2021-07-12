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Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kapsamında yapılacak olan Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılım sağlayacak.

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekillerinden oluşan güçlü bir kadro da törende hazır bulunacak.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNACAK
Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu göstereceği ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, önemli açıklamalar yapacak.

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