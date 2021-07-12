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Başkan Erdoğan ulusa sesleniş açıklamaları canlı izle: Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor?

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Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Başkan Erdoğan ulusa sesleniş açıklamaları canlı izle: Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar, Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak kararı heyecanla bekliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili süresi belli olacak. Peki, bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş açıklamaları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Başkan Erdoğan'ın bayram tatili açıklamaları büyük bir merakla bekleniyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla 15 Temmuz resmi tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Toplantı sonrası alınacak kararlara göre tatil planı yapacak vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş açıklamaları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

ULUSA SESLENİŞ AÇIKLAMALARI

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen bayram tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorular yanıt bulacak. Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş açıklamalarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ilk ana maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin sunum yapacak.

İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ile terörle mücadelede konusu da sıcak başlıklar arasında.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AŞI AÇIKLAMASI

İlk kez Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı ile Hint-Güney Afrika karışımı olarak da adlandırılan Delta Plus varyantı, dünya genelinde ülkeleri alarma geçirdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, birçok ülke ile birlikte sayıca daha düşük oranda Türkiye'de de görülen Delta ve Delta Plus varyantlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüslerin çoğalırken bazı genlerinde "mutasyon" adı verilen yapısal değişikliklerin meydana gelebildiğine, mutasyonların ana virüsten bir miktar farklılaşmış haline de "varyant" adı verildiğine işaret etti.

SARS-CoV-2'de bugüne kadar Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının görüldüğünü, en son olarak da Delta Plus'ın gündeme geldiğini anımsatan Güner, ilk olarak Aralık 2020'de tanımlanan Delta varyantının şu anda pek çok ülkede baskın tür olmaya başladığına dikkati çekti.

"BULAŞ HIZI ALFA VARYANTINA GÖRE EN AZ İKİ KAT DAHA FAZLA"

Prof. Dr. Güner, "Delta'nın 'endişe verici varyant' olarak tanımlanmasının sebebi, bir kere bulaş hızı oldukça yüksek. Alfa (İngiltere) varyantına göre bulaş hızı, en az iki kat daha fazla. Hastaneye yatış oranlarının da daha yüksek olduğu tespit edildi. Daha ölümcül seyrettiğine dair net bir veri olmasa da bununla ilgili endişeler bulunuyor." ifadesini kullandı.

Delta Plus varyantının ise Delta'ya bir mutasyon daha eklenmiş formatı olduğunu belirten Güner, her iki varyantta da aşıların etkinliğini düşürücü bir durumun yaşandığını kaydetti.

Güner, "Delta Plus'ın bulaşıcılık oranlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili henüz net bir veri elde edilmiş değil fakat yayınlanmış bazı verilere baktığımızda, bulaş hızı ve hastaneye yatış oranları bir miktar daha fazla olacak gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

"NE KADAR ÇOK AŞILANIRSAK VİRÜSÜN ÇOĞALMA HIZININ DURMASI DA O DERECE MÜMKÜN OLACAK"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs, çoğalacak alan, insan bulduğu için mutasyona uğruyor. Bu sebeple salgınla mücadelede yapmamız gereken kişisel sorumluluklar var. Bunlardan biri aşı olmak diğeri de maske kullanımı ve kişiler arası mesafe kuralına uymaya devam etmek. Özellikle kapalı alanlarda maskeden asla vazgeçmemeliyiz. Eğer bunu yapmazsak salgın, bu tip varyantlarla devam edecek bir süreç şeklinde karşımıza çıkabilir.

Ne kadar çok aşılanırsak, mutasyonların gelişmesinin engellenmesi, virüsün çoğalma hızının durması da o derece mümkün olacak. Bu nedenle herkes üzerine düşeni yaparak aşısını olmalı ve maske kullanımına devam etmeli."

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