Başkan Erdoğan ulusa sesleniş açıklamaları canlı izle: Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor?

"BULAŞ HIZI ALFA VARYANTINA GÖRE EN AZ İKİ KAT DAHA FAZLA"

Prof. Dr. Güner, "Delta'nın 'endişe verici varyant' olarak tanımlanmasının sebebi, bir kere bulaş hızı oldukça yüksek. Alfa (İngiltere) varyantına göre bulaş hızı, en az iki kat daha fazla. Hastaneye yatış oranlarının da daha yüksek olduğu tespit edildi. Daha ölümcül seyrettiğine dair net bir veri olmasa da bununla ilgili endişeler bulunuyor." ifadesini kullandı.

Delta Plus varyantının ise Delta'ya bir mutasyon daha eklenmiş formatı olduğunu belirten Güner, her iki varyantta da aşıların etkinliğini düşürücü bir durumun yaşandığını kaydetti.

Güner, "Delta Plus'ın bulaşıcılık oranlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili henüz net bir veri elde edilmiş değil fakat yayınlanmış bazı verilere baktığımızda, bulaş hızı ve hastaneye yatış oranları bir miktar daha fazla olacak gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.