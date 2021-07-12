Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı için tatil süresi belirlenirken, köprü ve otoyollar için açıklama geldi. Vatandaşlar bayram süresince ücretsiz olacak köprü ve otoyolları sorguluyor. İşte, bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı sürecinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı müjdesini verdi. 9 günlük tatil sürecini değerlendirmek isteyenler arayışlarını artırdı. Şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar hangi otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor. İşte, bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak?
BAYRAMDA HANGİ OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK? BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ, BEDAVA MI?
Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız.
Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR'larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek. Bayram dolayısıyla köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak, cuma gece yarısı uygulama başlayacak.
16 TEMMUZ TATİL Mİ?
Bayram tatili 9 gün oldu
Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.
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- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
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