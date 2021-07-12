Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı sürecinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı müjdesini verdi. 9 günlük tatil sürecini değerlendirmek isteyenler arayışlarını artırdı. Şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar hangi otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor. İşte, bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak?

BAYRAMDA HANGİ OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK? BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ, BEDAVA MI?



Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız.