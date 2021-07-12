Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog ile görüştü. Erdoğan görüşmede ikili ilişkilerin Orta doğu için önemli olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan görüşmede Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne de dikkat çekerken, Filistin ile İsrail arasında atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede ikili ilişkilerin Orta doğu için önemli olduğunu vurguladı.
Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.
Görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.
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