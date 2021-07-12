12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yalanı çöken Ekrem İmamoğlu'na sürpriz gönderme! Esnaf İrfan Yılmaz A Haber'e konuştu: 30 saniyeye 30 tane yalan katmış

Yalanı çöken Ekrem İmamoğlu'na sürpriz gönderme! Esnaf İrfan Yılmaz A Haber'e konuştu: 30 saniyeye 30 tane yalan katmış

A Haber
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 01:09
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Malatya’da Kanal İstanbul'u konuştuğu esnafın sözlerini çarpıttı. İşte o esnaf İrfan Yılmaz, kendi üzerinden yapılan kara propagandaya A Haber aracılığıyla tepki gösterdi, "Hizmet edin algı yapmayın, dürüst olun" dedi. Yılmaz'ın İmamoğlu'na bir de sürprizi vardı. İşte haberin detayları...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonu yine deşifre oldu.

Ekrem İmamoğlu, 17 Haziran'da Malatya'daydı.

O sırada esnaf irfan yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun yanına yaklaştı ve Kanal İstanbul'u sordu.

İmamoğlu ise esnafın dediklerini bambaşka şekilde kamuoyuna yansıttı.

İmamoğlu, bununla da yetinmedi, esnaf için gariban ifadesini kullandı.

A Haber'e konuşan Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, gerçekleri anlattı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

İrfan Yılmaz, "Bizim aramızda 30 saniye bir diyalog geçti. Ben sadece 'Kanal İstanbul yapılacak mı, neden yapılmayacak?' Bunu söyledim. İmamoğlu, benden bahsetmiş bir algı oluşturmaya çalışmış. Ama burada bakarsanız kendi milleti aldatıyor. Olmayan şeyleri yazmış çizmiş, oynamış 30 saniyeye 30 tane yalan katmış." dedi.

Ayrıca Yılmaz, "Siyasi görüşüm ve durumumun kötü olması ile ilgili de hiçbir şey konuşmadık. Hizmet edin algı yapmayın, dürüst olun." ifadelerine yer verdi.

Böylece Ekrem İmamoğlu'nun bir algı çalışması daha çökmüş oldu.

EKREM İMAMOĞLU'NA SÜRPRİZ

Öte yandan esnaf İrfan Yılmaz, İmamoğlu'na imalı bir notla kayısı da gönderdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İmamoğlu 30 tane yalan katmış
"İmamoğlu 30 tane yalan katmış"
Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!
Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz'da neredeydi?
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz'da neredeydi?
MSB'den Tek Atış! Tek Vuruş paylaşımı
MSB'den "Tek Atış! Tek Vuruş" paylaşımı
15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
Bakan Koca'dan önemli çağrı
Bakan Koca'dan önemli çağrı
Gara'ya hava harekatı! 2 terörist etkisiz...
Gara'ya hava harekatı! 2 terörist etkisiz...
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı
Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
Daha Fazla Video Göster