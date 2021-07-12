Yalanı çöken Ekrem İmamoğlu'na sürpriz gönderme! Esnaf İrfan Yılmaz A Haber'e konuştu: 30 saniyeye 30 tane yalan katmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Malatya’da Kanal İstanbul'u konuştuğu esnafın sözlerini çarpıttı. İşte o esnaf İrfan Yılmaz, kendi üzerinden yapılan kara propagandaya A Haber aracılığıyla tepki gösterdi, "Hizmet edin algı yapmayın, dürüst olun" dedi. Yılmaz'ın İmamoğlu'na bir de sürprizi vardı. İşte haberin detayları...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonu yine deşifre oldu.

Ekrem İmamoğlu, 17 Haziran'da Malatya'daydı.

O sırada esnaf irfan yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun yanına yaklaştı ve Kanal İstanbul'u sordu.

İmamoğlu ise esnafın dediklerini bambaşka şekilde kamuoyuna yansıttı.

İmamoğlu, bununla da yetinmedi, esnaf için gariban ifadesini kullandı.

A Haber'e konuşan Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, gerçekleri anlattı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

İrfan Yılmaz, "Bizim aramızda 30 saniye bir diyalog geçti. Ben sadece 'Kanal İstanbul yapılacak mı, neden yapılmayacak?' Bunu söyledim. İmamoğlu, benden bahsetmiş bir algı oluşturmaya çalışmış. Ama burada bakarsanız kendi milleti aldatıyor. Olmayan şeyleri yazmış çizmiş, oynamış 30 saniyeye 30 tane yalan katmış." dedi.

Ayrıca Yılmaz, "Siyasi görüşüm ve durumumun kötü olması ile ilgili de hiçbir şey konuşmadık. Hizmet edin algı yapmayın, dürüst olun." ifadelerine yer verdi.

Böylece Ekrem İmamoğlu'nun bir algı çalışması daha çökmüş oldu.

EKREM İMAMOĞLU'NA SÜRPRİZ

Öte yandan esnaf İrfan Yılmaz, İmamoğlu'na imalı bir notla kayısı da gönderdi.



