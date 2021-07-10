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"Türkiye neden Afganistan’da?" sorusunun yanıtı! MSB fotoğrafları paylaştı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Türkiye neden Afganistan’da? sorusunun yanıtı! MSB fotoğrafları paylaştı

Türkiye, zulme karşı Müslüman coğrafyalarda varlığını her daim sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2001'den beri Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Mehmetçik'in bu süreçte Afganların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştığını bildirdi. MSB, TSK'nın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları da paylaştı. Öte yandan Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusu da gündemdeki yerini koruyor.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

AFGANİSTAN'DA UMUTLAR YAYILIYOR

Paylaşımda, Mehmetçik'in çocuklar başta olmak üzere Afgan vatandaşlarla yakından ilgilendiği anlardan fotoğraflara da yer verildi.

BAKAN AKAR: AFGANİSTAN'DAKİ HAVALİMANI İLE İLGİLİ TEMASLAR SÜRECEK

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Afganistan'daki varlığına dair önemli mesajlar veren Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki havalimanı ile ilgili, "Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

AFGANİSTAN İÇİN TÜRKİYE-ABD GÖRÜŞMELERİ

Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ABD'den gelen teknik heyet ile yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine Akar, "Afganistan'daki kardeşlerimizin geleceği ve onların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bu konu büyük önem arz ediyor." yanıtını verdi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğini vurgulayan Akar, şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümeti ile bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD'lilerle temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz."

ABD'li teknik heyetlerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Bakan Hulusi Akar, "Temaslarımız sürüyor, sürecek." yanıtını verdi.

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