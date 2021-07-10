15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan "Ben Ömer" isimli belgeselin ilk özel gösterimi 14 Temmuz'da yapılacak!

KÖYÜNDE ROPÖRTAJLAR YAPILDI

Çalışma kapsamında şehit Halisdemir'in köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirdi.

Belgesel içeriğine uygun olarak drama canlandırmalar yapıldı. Müzikleri, Kalan Müzik stüdyolarında Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaptı.