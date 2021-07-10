Son dakika: Müsilajla mücadele sürüyor! İşte İzmit Körfezi'ndeki son durum
Son dakika haberine göre İzmit Körfezi’nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Müsilajın özellikle 30 Mayıs'ta yoğun olduğu Tütünçiftlik Sahili’nin büyük ölçüde temizlendiği görüldü. İşte İzmit Körfezi'nden son görüntüler...
İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı.
Yaklaşık 3 aydır hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından özellikle 30 Mayıs'ta müsilajla kaplı olan Tütünçiftlik Sahili, büyük oranda temizlendi.
Sahilde yürüyüşe çıkan Ergün Sarıcı, temizlik çalışmalarının ardından sahilin eski görüntüsüne kavuştuğunu belirterek, "Geçen ay müsilaj vardı ama deniz şu an tertemiz. Sürekli buralara gezmeye geliyoruz.
Geçen ay çok yoğundu, denizin açıklarına kadar vardı ama şu an temizlendi. Sahil hattı boyunca yürüdüm henüz müsilaja denk gelmedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Yapılan temizlik çalışmalarının ardından müsilajın temizlendiğini dile getiren Alaattin Aydın da "Geçen ay bayağı müsilaj vardı. Bakanlıktan temizlemeye geldiler. Zaten onlar temizledikten sonra fazla bir şey kalmadı.
Kademeli bir şekilde yok oldu. Pis koku da vardı, o da yok oldu. Şu anda sahil tertemiz. Yalnızca bu bölge değil sahil şeridi boyunca her yer temizlendi. Müsilaj görmüyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...
- Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? ÖSYM sınav yerleri sorgulama!
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Arefe günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2021 bayram tarihi...
- O yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...
- 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında sona erecek? İşte tarihler...
- The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...
- POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...