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Son dakika: Müsilajla mücadele sürüyor! İşte İzmit Körfezi'ndeki son durum

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Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Son dakika: Müsilajla mücadele sürüyor! İşte İzmit Körfezi'ndeki son durum

Son dakika haberine göre İzmit Körfezi’nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Müsilajın özellikle 30 Mayıs'ta yoğun olduğu Tütünçiftlik Sahili’nin büyük ölçüde temizlendiği görüldü. İşte İzmit Körfezi'nden son görüntüler...

İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı.

Yaklaşık 3 aydır hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından özellikle 30 Mayıs'ta müsilajla kaplı olan Tütünçiftlik Sahili, büyük oranda temizlendi.


Sahilde yürüyüşe çıkan Ergün Sarıcı, temizlik çalışmalarının ardından sahilin eski görüntüsüne kavuştuğunu belirterek, "Geçen ay müsilaj vardı ama deniz şu an tertemiz. Sürekli buralara gezmeye geliyoruz.

Geçen ay çok yoğundu, denizin açıklarına kadar vardı ama şu an temizlendi. Sahil hattı boyunca yürüdüm henüz müsilaja denk gelmedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Yapılan temizlik çalışmalarının ardından müsilajın temizlendiğini dile getiren Alaattin Aydın da "Geçen ay bayağı müsilaj vardı. Bakanlıktan temizlemeye geldiler. Zaten onlar temizledikten sonra fazla bir şey kalmadı.

Kademeli bir şekilde yok oldu. Pis koku da vardı, o da yok oldu. Şu anda sahil tertemiz. Yalnızca bu bölge değil sahil şeridi boyunca her yer temizlendi. Müsilaj görmüyoruz" dedi.

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