Son dakika: Müsilajla mücadele sürüyor! İşte İzmit Körfezi'ndeki son durum

Kademeli bir şekilde yok oldu. Pis koku da vardı, o da yok oldu. Şu anda sahil tertemiz. Yalnızca bu bölge değil sahil şeridi boyunca her yer temizlendi. Müsilaj görmüyoruz" dedi.

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