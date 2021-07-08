Son dakika: Yerli aşı Turkovac'ta flaş gelişme! Gönüllülere uygulanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz 3 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen uygulamaya 10 gönüllü katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan'ın açıklamaları:

"Bugün TURKOVAC aşısının yaygın olarak kullanımı öncesinde Faz-3 çalışmasının İstanbul'daki merkezi olarak aşımızı uygulamaya başladık. Bir çok sayıda Türk aşısını bekleyen insanımız var.