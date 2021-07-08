08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yerli aşı Turkovac'ta flaş gelişme! Gönüllülere uygulanmaya başlandı

Son dakika: Yerli aşı Turkovac'ta flaş gelişme! Gönüllülere uygulanmaya başlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Yerli aşı Turkovac'ta flaş gelişme! Gönüllülere uygulanmaya başlandı

Son dakika haberi... Turkovac aşısının Faz 3 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden yerli aşı Turkovac gönüllülere vuruldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz 3 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen uygulamaya 10 gönüllü katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan'ın açıklamaları:

"Bugün TURKOVAC aşısının yaygın olarak kullanımı öncesinde Faz-3 çalışmasının İstanbul'daki merkezi olarak aşımızı uygulamaya başladık. Bir çok sayıda Türk aşısını bekleyen insanımız var.

İnaktif olarak Türkiye'nin geliştirmiş olduğu yerli ve milli ilk aşı. Merkezimiz Faz-3 araştırma merkezi olarak hizmet veriyor ve bundan sonrada farklı çalışmalara imkan verecek.

Çam Sakura pandemide birçok konuda hizmet vermişti Yerli aşının da uygulama ve hastaların takip edilmesi dönemi için ilk hastane olarak İstanbul'da hizmet verecek."

Aşı uygulanan vatandaş A Haber mikrofonlarına, "Sağlık Bakanlığımızın çalışmasını duyduğumuz andan itibaren bunu bekliyordum. Kayıt olmuştum sıramız geldi ve aşımızı yaptırdık. Bizim önceliğimiz yerli aşı. Kendi bildiğimiz Türk hekimlerin yaptığı çalışmalar bu yüzden tercih ettik." dedi.

YERLİ AŞININ İSMİ TURKOVAC

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

İşte faz 3 çalışmalarına dair bilgiler;

FAZ-3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." dedi.

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürerken Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. " dedi.

Başkan Erdoğan 'hayırlı olsun' deyip paylaştı BAŞKAN ERDOĞAN 'HAYIRLI OLSUN' DEYİP PAYLAŞTI
Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu BİLİM İNSANLARI 'MÜJDE' DİYEREK DUYURDU
Sonuçlar mükemmel! Türkiye dünyanın umudu olacak SONUÇLAR MÜKEMMEL! TÜRKİYE DÜNYANIN UMUDU OLACAK
Yerli aşıya yoğun ilgi! Kimler gönüllü olabilir? YERLİ AŞIYA YOĞUN İLGİ! KİMLER GÖNÜLLÜ OLABİLİR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA