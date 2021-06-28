Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC yüzleri güldürdü! Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, bilimsel bilginin üretilmesi ve bunun teknolojiye dönüşmesinin çok önemli olduğunu, dolayısıyla artık Kovid-19 özelinde bunun teknolojiye çevrilmesi gerektiğini belirterek, "Yani biz bir teknolojiye ulaşmış durumdayız bu müjdeyi milletimize vermekten hem mutluluk hem de gurur duyuyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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