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Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC yüzleri güldürdü! Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, bilimsel bilginin üretilmesi ve bunun teknolojiye dönüşmesinin çok önemli olduğunu, dolayısıyla artık Kovid-19 özelinde bunun teknolojiye çevrilmesi gerektiğini belirterek, "Yani biz bir teknolojiye ulaşmış durumdayız bu müjdeyi milletimize vermekten hem mutluluk hem de gurur duyuyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:30
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Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC yüzleri güldürdü! Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın yaygın kullanım öncesi son aşama olan Faz-3 çalışmalarına ilk gönüllülerin aşılanmasıyla başladı.

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Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC yüzleri güldürdü! Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu

Pandeminin ilan edildiği ilk günden bu yana salgınla mücadelenin kilit taşı olan aşı çalışmaları, Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB'in koordinasyon ve desteğiyle gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC yüzleri güldürdü! Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu

Salgını kontrol altına alabilecek formüller arasında, bilimsel altyapısı, teknolojisi ve AR-GE aşamasından nihai ürüne kadar her basamağı ülkeye ait olacak ilk Kovid-19 yerli aşısı "TURKOVAC", TÜSEB'in bilimsel ve mali destekleriyle birçok paydaş ve bilim insanının özverili çalışmalarıyla geliştirildi.

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Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC yüzleri güldürdü! Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu

"FAZ-3 ÇALIŞMASI 40 BİN 800 GÖNÜLLÜYLE DEVAM EDECEK"

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar yaklaşık 900 bin başvuru alınan, belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı ise 40 bin 822 olan aşının Faz-3 çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC yüzleri güldürdü! Bilim insanları 'müjde' diyerek duyurdu

Geçen yılın mart ayında Kovid-19 süreciyle beraber TÜSEB'in öncelikli olarak aşı projelerini fonlamaya, desteklemeye başladığını belirten Akdoğan, halihazırda 7 projenin desteklendiğini, sürecin devam ettiğini aktardı.