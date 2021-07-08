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Son dakika: Bakan Akar Arnavut mevkidaşı Peleshi ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: Bakan Akar Arnavut mevkidaşı Peleshi ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü. Görüşmede, ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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