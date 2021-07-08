Son dakika: Bakan Akar Arnavut mevkidaşı Peleshi ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; ikili ve Afganistan dâhil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/Mnm0xH4SGZ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/dvmwx8ml2p — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021