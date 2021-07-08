Son dakika: AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz

Son dakika haberi... AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ettiğimiz yeminle başladığımız yeni yönetim şeklinde 3. yılı geride bırakıyoruz. Doğrudan milletin oyu ile doğrudan Cumhurbaşkanı seçilişimizin 7. yılını tamamlayacağız.

AK Parti'yi kurarken milletin partisidir dedik. Girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik.

Milletimiz yeri geldiğinde bize de canı pahasına sahip çıkmıştır. Girdiğimiz her seçimde sadece ve sadece milletimize güvendik. Milletimizden destek bekledik. Son 8 yıldır yapılan saldırılara karşı dimdik durmayı başardık.

Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olayları ile ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının gece gündüz yayın yaptığı ayak üstü bin yalanın söylendiği olayları gördünüz değil mi. Güya ağaç diyerek yola çıktılar. Biz, buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk. Ardından FETÖ'nün emniyet ve yargı üzerinden 17-25 Aralık kumpasını devreye soktular.