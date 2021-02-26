Prof. Dr. Hüseyin Çetin: Yaz aylarında sivrisinek popülasyonu artacak

İklim değişikliği nedeniyle sivrisineklerin yaz aylarından yıl geneline doğru bir yayılış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Ege ve Akdeniz bölgesi gibi birçok alanda 3-4 derecelik artış bu canlılar için çok önemli. Artık sivrisinekler yıl genelinde görülebiliyor. Bina bodrumlarında, konutlar etrafındaki her türlü su birikintisinde ürüyorlar. Gelişim süreleri kısalıyor ve bu bir dezavantaj. Küresel iklim değişikliği nedeniyle daha geç kış uykusuna yatıyorlar ve bazı türlerin kuraklıktan etkilenmeyip hayatta kalma olasılıkları artıyor. Aşırı yağış ya da yağış azlığı nedeniyle küçük su birikintileri oluştu ve sivrisinekler buraları çok sever" dedi.