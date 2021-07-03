Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ile ev sahipleri, yeni sözleşme ile kiralara ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Her ay enflasyon oranına göre belirlenen kira artış oranu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Geçtiğimiz ay kira zammı %14.13 olarak belirlenmişti. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Bu gelişmelerin yanı sıra enlasyon verisi ile birlikte kira zammı da belli olacak. Kiracılar ve ev sahipleri tarafından yakından takip edilen kira zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir? İşte cevaplar...
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kira artış oranı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli oluyor. Buna göre, haziran ayına ilişkin enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak. Temmuz ayı kira artış oranı da 5 Temmuz'da belli olacak.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
İşte %14,13 zam oranı ile Haziran ayında yeni kira tutarları şu şekilde:
|Mevcut kira (TL)
|Zam oranı (%)
|Yeni Kira (TL)
|1000
|141,3
|1141,3
|1100
|155,43
|1255,43
|1200
|169,56
|1369,56
|1300
|183,69
|1483,69
|1400
|197,82
|1597,82
|1500
|211,95
|1711,95
|1600
|226,08
|1826,08
|1700
|240,21
|1940,21
|1800
|254,34
|2054,34
|1900
|268,47
|2168,47
|2000
|282,6
|2282,6
|2100
|296,73
|2396,73
|2200
|310,86
|2510,86
|2300
|324,99
|2624,99
|2400
|339,12
|2739,12
|2500
|353,25
|2853,25
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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- Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
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