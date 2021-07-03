Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Bu gelişmelerin yanı sıra enlasyon verisi ile birlikte kira zammı da belli olacak. Kiracılar ve ev sahipleri tarafından yakından takip edilen kira zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kira artış oranı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli oluyor. Buna göre, haziran ayına ilişkin enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak. Temmuz ayı kira artış oranı da 5 Temmuz'da belli olacak.