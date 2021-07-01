Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? Son gelişmeler...
Temmuz ayı kira artış oranı, yeni ayın ilk gününde yoğun şekilde araştırılıyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerinin ardından kira zammı konusunda da detaylar ortaya çıkıyor. Haziran ayında, TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı %14.13 olarak gerçekleşmişti. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte son gelişmeler...
Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kira zammı oldu. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, temmuz ayında kiralara ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından kiralara yapılacak artış oranı da belli olacak. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte haberin detayları...
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kira artış oranı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli oluyor. Buna göre, haziran ayına ilişkin enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak. Temmuz ayı kira artış oranı da 5 Temmuz'da belli olacak.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
HAZİRAN AYI KİRA ZAMLARI NE KADAR OLACAK?
İşte %14,13 zam oranı ile Haziran ayında yeni kira tutarları şu şekilde:
|Mevcut kira (TL)
|Zam oranı (%)
|Yeni Kira (TL)
|1000
|141,3
|1141,3
|1100
|155,43
|1255,43
|1200
|169,56
|1369,56
|1300
|183,69
|1483,69
|1400
|197,82
|1597,82
|1500
|211,95
|1711,95
|1600
|226,08
|1826,08
|1700
|240,21
|1940,21
|1800
|254,34
|2054,34
|1900
|268,47
|2168,47
|2000
|282,6
|2282,6
|2100
|296,73
|2396,73
|2200
|310,86
|2510,86
|2300
|324,99
|2624,99
|2400
|339,12
|2739,12
|2500
|353,25
|2853,25
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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