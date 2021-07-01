Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? Son gelişmeler...

Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kira zammı oldu. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, temmuz ayında kiralara ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından kiralara yapılacak artış oranı da belli olacak. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte haberin detayları...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kira artış oranı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli oluyor. Buna göre, haziran ayına ilişkin enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak. Temmuz ayı kira artış oranı da 5 Temmuz'da belli olacak.