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Haberler Galeri Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

Son dakika... Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren haber geldi. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, kira zamları Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirleniyor. Bu durum kiracılar için bir avantaj olurken, kiracı ve ev sahipleri bu ayın kira zamlarını araştırıyor. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:32
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Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

Son dakika... Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayındaki kira artışı belli oldu. Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde kaç zam yapılabileceği konusunda araştırmalar hızlandı. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

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Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.

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Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.

2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

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Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.