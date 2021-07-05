Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...

Son dakika... Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren haber geldi. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, kira zamları Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirleniyor. Bu durum kiracılar için bir avantaj olurken, kiracı ve ev sahipleri bu ayın kira zamlarını araştırıyor. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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