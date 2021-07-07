Tahşiye kumpası davasında flaş gelişme! Mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına direndi

10 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından cezalandırılan Çetin Öztürk ve Recep Güleç'in de yer aldığı 10 sanık hakkında da Yargıtay eksik araştırma gerekçesiyle verilen hükmü bozmuştu. Yerel mahkeme verdiği kararda 10 sanık hakkındaki verilen bozma kararına ise uydu ve iki suçtan yargılanan 10 sanık hakkındaki dosyanın yeni bir esasa kaydedilmesine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca, bu dosyada yargılanacak olan 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.