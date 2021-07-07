Tahşiye kumpası davasında flaş gelişme! Mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına direndi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Tahşiye kumpası davasında yargılanan Samanyolu eski Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve İstanbul TEM Şube eski Müdürü Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanık hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan verilen hapis cezalarına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararına direndiği ortaya çıktı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Tahşiye'de kumpas davasında yargılanan aralarında Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanık hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan verilen hapis cezalarına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararına direndi.
Tahşiye'de kumpas davasında kapatılan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 18 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 9 yıl, 'İftira'dan da 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün de, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 9 yıl, 'İftira' suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi örgüt yöneticiliği ve silahlı terör örgütü üyeliği suçundan verilen hapis cezalarını onarken, aralarında Atayün ve Karaca'nın da bulunduğu 10 sanık hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan verilen cezanın bozulmasına hükmetti.
MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'dan gelen dosyada, bozma ilamı sonrası yeniden yapılan ilk duruşmada Yargıtay'ın verdiği karara direndi. 10 sanığın da 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediklerinin sabit olduğuna değinilen kararda, "Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanıkların kasta dayalı kusurlarının yoğunluğu, sanıkların güttüğü amaç ve saik nazara alınarak 9 yıl ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmalarına" hükmü verildi.
ÖRGÜT ÜYELİĞİ KARARINDA DA DİRENDİ
Yargıtay kararında; "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ceza alan Çetin Öztürk, Recep Güleç, Mustafa Uyanık hakkında verilen kararı da bozmuştu. Mahkeme tekrar ele aldığı dosyada verdiği kararda da, bu bozma ilamına da direndi. Daire, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından hapis cezasına mahkum edilen Erdem Kısa ve Rıfat Aslan ile ilgili hükümlerin bozulmasına da karar verdi. Yerel mahkeme verdiği kararında direnerek, iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.
10 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından cezalandırılan Çetin Öztürk ve Recep Güleç'in de yer aldığı 10 sanık hakkında da Yargıtay eksik araştırma gerekçesiyle verilen hükmü bozmuştu. Yerel mahkeme verdiği kararda 10 sanık hakkındaki verilen bozma kararına ise uydu ve iki suçtan yargılanan 10 sanık hakkındaki dosyanın yeni bir esasa kaydedilmesine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca, bu dosyada yargılanacak olan 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.
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