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CHP algı operasyonunda çığır açtı! Aynı kişi hem Türk oldu hem de Suriyeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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CHP algı operasyonunda çığır açtı! Aynı kişi hem Türk oldu hem de Suriyeli

Halkı kışkırtmaya yönelik provokatif videoyu yayına veren CHP tayfasının bir yalanı daha elinde patladı. Halkın Sesi TV isimli YouTube kanalında, bir kişi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak röportaj verdi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanlara ve algı operasyonlarına bir yenisi eklendi.

YouTube kanalı Halkın Sesi TV'nin, sokak röportajında bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturduğu ve tepki çekmesi amacıyla sözler söylettirdiği 2019 tarihli videosu, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

ÖNCE SURİYELİ SONRA TÜRK OLARAK KONUŞUYOR
O videoda, önce kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, "Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz" gibi cümlelerle demeç veriyor.


Daha sonra ise aynı kişi bu sefer kendini Türk vatandaşı olarak tanıtıp "Kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversiteye her ay para verirken, yanımdaki Suriyeli, tam burslu olarak bedava okuyor" ifadelerini kullanıyor.


İKİ YIL SONRA YENİDEN PAYLAŞTILAR
Halkı kışkırtmaya yönelik provokatif video, aradan 2 yıl geçmesine rağmen bazı sosyal medya hesapları tarafından "Suriyeli sığınmacı 'bize para geliyor, Arapça tabela istiyoruz' dedi" şeklinde paylaşarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

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