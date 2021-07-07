CHP algı operasyonunda çığır açtı! Aynı kişi hem Türk oldu hem de Suriyeli

ÖNCE SURİYELİ SONRA TÜRK OLARAK KONUŞUYOR

O videoda, önce kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, "Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz" gibi cümlelerle demeç veriyor.