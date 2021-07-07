Son dakika: AK Parti MKYK Toplantısı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti MKYK Toplantısı sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli açıklamalar:

Diyarbakır annelerine MKYK üyelerimiz adına selamlarını iletiyoruz. Terörle mücadele konusunu yakın bir şekilde takip ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Her geçen gün daha ve net açık şekilde görüyoruz. Bu bölgenin çocuklarını kendileri için umutlu bir gelecek inşa etmeye çalışan çocukları kendileri için terörist yapmaya çalışanlar, kendilerini yakın olanları köleleştirmeye çalışan bir düzen kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu operasyonlar olmasaydı teröristler ve onlara destek verenler çok büyük bir mesafe alacaklardı.

Ülkemizde operasyon yapmaya çalışanlara vereceğimiz cevap nettir.

Müttefiklerimizin teröre verdiği destek bizi üzüyor.

ABD'YE "ÇOCUK ASKER" TEPKİSİ

ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'nin suçlanması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Açık ve net bir şekilde iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sicili en temiz ülkedir.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ'NİN KAPATILMASI

İskeçe Türk Birliği'nin haklı mücadelesinin yanındayız

MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİ

11 bin metreküp müsilaj toplandı, ortaya çıkan tablo sevindirici. 7 ilde 8 bin 739 denetim yapıldı. Mevzuata uymayan 140 tesise 18 milyon ceza kesildi.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Kznaımları korumanın yolu aşılamaya destek vermektir.

Detaylar gelecek...