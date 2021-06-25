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Son dakika: Sözcü Gazetesi'nin algı operasyonu çöktü! 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili peş peşe açıklama

Son dakika haberine göre Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) saatler kala Sözcü Gazetesi tarafından algı operasyonu olarak kullanıldı. CHP'nin medyadaki silahşörleri 'Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceğini' iddia etti. İftiralara cevap veren Milli Savunma Bakanlığı "Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz." diyerek sert çıktı.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: Sözcü Gazetesi'nin algı operasyonu çöktü! 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili peş peşe açıklama

CHP yandaşı medya Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği haberini çarpıtarak servis etti. Sözcü, T24 ve SolHaber gibi siteler Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği yalanı üzerinden algı çalışması başlattı.

NELERİ KAPSIYOR?

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

PERSONELLER İÇİN ASKERİ UÇAK VE ORDUEVLERİ İMKANI

Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.

SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ

Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

SINAVA SAATLER KALA OPERASYON

Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.

ALTUN'DAN ALGI OPERASYONUNA SERT TEPKİ: YALANLARINI YÜZLERİNE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Sözcü gazetesinin algı operasyonuna sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı:

"Bazı yayın organlarında "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.

Protokole göre;

Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir.

Amaç tamamıyla "askeri tıp" alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.

Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir.

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir.

Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."

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