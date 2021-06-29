CHP'li İBB'nin müsilaj oyunu ellerinde patladı! 27 aydır denize inmeyen gemiyle algı operasyonu!

İBB Dökü- 2 ise 25 Mayıs-24 Haziran arasında sadece birkaç kez hareket etti, daha sonra bakıma alındığı gerekçesiyle müsilaj temizleme çalışmalarına katılmadı. Bu durumgemi takip sistemi Marine Traffic'in kayıtlarında da açıkça görülüyor.