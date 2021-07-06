Son dakika: MİT ve Emniyet'ten Adana’da müthiş operasyon! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı
Son dakika haberine göre Adana’da bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ şüphelisi mezarlıkta yakalandı. Teröristin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi. Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.'nin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’den sonra grubu toparlamaya çalıştığı belirlendi.
MİT Başkanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.'nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğunu bildirdi.
İrfan Ç.'yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden'in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye'deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü, eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.
Operasyon için harekete geçen ekipler, İrfan Ç.'yi merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mezarlığı'nda yakaladı. Gözaltına alınan İrfan Ç.'nin yakalanma anı ise saniye saniye görüntülendi.
İrfan Ç.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan aramada ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, eylem için talimat beklediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen İrfan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İrfan Ç.'nin 2015 yılında da örgüte eleman temin etmekten tutuklanarak cezaevine girdiği ve 2019 yılında çıktığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Bayram tatili kaç gün oldu, 11 gün oldu mu? Kurban Baramı tatili ne zaman başlıyor? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı...
- Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?
- Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İkinci dönem bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?
- Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak?
- Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...