CHP'de işçi kıyımı baskısı! Vahap Seçer'den Haluk Bozdoğan'a 'işçileri kov' emri
Seçimlerden önce verilen "bir tek işçi bile ekmeğinden olmayacak" sözleri lafta kaldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, işçi kıyımı yapan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kendisine de işçi çıkarması için baskı yaptığını açıkladı.
Mersin'in Tarsus ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve geldiği günden beri işçi çıkarma konusunda CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den baskı gördüğünü açıkladı. Geçen hafta CHP İl Başkanlığı seçimleri sırasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve bir grup meclis üyesi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a saldırıda bulundu. Bozdoğan'ın koruma polislerinin araya girmesi ile Bozdoğan güçlükle kongrenin düzenlendiği salondan çıkarıldı. Yaşanan arbede sırasında Bozdoğan'ın koruma polisleri yumruk ve tekmelere maruz kaldı.
'EKMEĞİNDEN ETMEM'
Başkan Bozdoğan, işçi çıkarma konusunda da Vahap Seçer'le daha önce karşı karşıya geldiğini belirterek, "Kentleri kent yapan işçilerdir, emekçilerdir. Ancak bana başta Vahap Seçer olmak üzere İl Başkanlığı işçi çıkarmam ile ilgili baskı kurdu. Şunu herkes bilsin ki Haluk Bozdoğan hangi partili olursa olsun, hangi görüşü savunursa savunsun, işini yapan, ekmeğinde olan işçiyi işinden etmez, etmeyecektir" dedi. Öte yandan olaylı kongre sonrası yeniden CHP Mersin İl Başkanı seçilen Adil Aktay, Bozdoğan'a disiplin sopasını gösterdi. Adil Aktay, "Bozdoğan'ın tavrı rahatsız ediyor. Seçimin ruhunu anlamamış. Tavırlarına dikkat etmelidir. Partinin tüzüğü ve kuralları var" dedi.
SABAH
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