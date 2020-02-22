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CHP'de işçi kıyımı baskısı! Vahap Seçer'den Haluk Bozdoğan'a 'işçileri kov' emri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
CHP'DE İŞÇİ KIYIMI BASKISI!

Seçimlerden önce verilen "bir tek işçi bile ekmeğinden olmayacak" sözleri lafta kaldı. Başkanı , işçi kıyımı yapan ’li Başkanı ’in kendisine de işçi çıkarması için baskı yaptığını açıkladı.

'in Tarsus ilçesi 'li Belediye Başkanı , göreve geldiği günden beri işçi çıkarma konusunda CHP'li Başkanı 'den baskı gördüğünü açıkladı. Geçen hafta CHP seçimleri sırasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve bir grup meclis üyesi, Başkanı Haluk Bozdoğan'a saldırıda bulundu. Bozdoğan'ın koruma polislerinin araya girmesi ile Bozdoğan güçlükle kongrenin düzenlendiği salondan çıkarıldı. Yaşanan arbede sırasında Bozdoğan'ın koruma polisleri yumruk ve tekmelere maruz kaldı.

'EKMEĞİNDEN ETMEM'
Başkan Bozdoğan, işçi çıkarma konusunda da Vahap Seçer'le daha önce karşı karşıya geldiğini belirterek, "Kentleri kent yapan işçilerdir, emekçilerdir. Ancak bana başta Vahap Seçer olmak üzere İl Başkanlığı işçi çıkarmam ile ilgili baskı kurdu. Şunu herkes bilsin ki Haluk Bozdoğan hangi partili olursa olsun, hangi görüşü savunursa savunsun, işini yapan, ekmeğinde olan işçiyi işinden etmez, etmeyecektir" dedi. Öte yandan olaylı kongre sonrası yeniden CHP Mersin İl Başkanı seçilen , Bozdoğan'a disiplin sopasını gösterdi. Adil Aktay, "Bozdoğan'ın tavrı rahatsız ediyor. Seçimin ruhunu anlamamış. Tavırlarına dikkat etmelidir. Partinin tüzüğü ve kuralları var" dedi.

SABAH

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