Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmiş ve tüm sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayramda kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 19 Temmuz Arefe Günü ile birlikte Kurban Bayramı eda edilecek. Bayramın 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de bayram tatili oldu. Bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bu sene bayramda yasak olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, üçüncü kademeli normalleşme süreci ile birlikte tüm sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Buna göre, 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı biliniyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatili süresi ve bayram kısıtlamaları ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
ADAK KURBANI NE DEMEKTİR?
Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişibu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri…ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları.) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir.
Ancak, 6 ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.
ŞÜKÜR KURBANI NE DEMEKTİR?
Temettü ve kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi birlikte ifa ettikleri için, kestikleri kurbanlara şükür kurbanı da denilmektedir. Aynı şekilde kişi, arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bu kurbanların etinden sahipleri istifade edebilir.
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