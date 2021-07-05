Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 19 Temmuz Arefe Günü ile birlikte Kurban Bayramı eda edilecek. Bayramın 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de bayram tatili oldu. Bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bu sene bayramda yasak olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, üçüncü kademeli normalleşme süreci ile birlikte tüm sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Buna göre, 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı biliniyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatili süresi ve bayram kısıtlamaları ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.