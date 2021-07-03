Son dakika: İstanbul'da orman yangınlarına karşı alarm! Ekipler tetikte bekliyor

"ÇIKAN YANGINLARIMIZIN HEMEN HEMEN TAMAMI İNSAN KAYNAKLI"

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangılarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "İstanbul'da 15 tane kulemiz var. Bunun yanında riskli ve değerli alanlarda 12 tane mobil kulemiz var. Toplamda da 39 tane yangın söndürme ekibimiz var. Bu ekiplerimizde toplam 150 adet yangın işçimiz 7 gün 24 saat hazır şekilde yangını bekliyor ve yangın çıktığı zaman da müdahale ediyoruz. İstanbul'un yüzde 44'ü ormanlık alan. Ormanlık alan çok olmasına rağmen İstanbul'un nüfusu da çok yüksek. Özellikle hafta sonları vatandaşlarımız piknik alanlarına geliyor.