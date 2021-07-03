İşte kronik muhaliflerin köprü-otoyol-havalimanı yalanlarını çürüten rakamlar! Hani devlet zarardaydı?

-Bursa'dan Balıkesir'e batı yolundan giden 33 bin 746



-Garanti edilmiş 17 bin

-Balıkesir'den İzmir'e 21 bin 959.



-Garanti edilmiş sayı 23 bin

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN O YAZISI:



Kimsenin geçmediği köprüye bak



Israrla, bıkmadan usanmadan tekrarladılar:

"Köprüler yapıldı ama geçen yok!" Ellerinde "veri" mi vardı? Hayır.

Bildikleri bir şeyler mi vardı? Hayır.

Bir taraflarından sallıyorlardı.

Eh, çok pahalıydı tabii, kim geçerdi?

Şimdi, Osmangazi Köprüsü'nden günde 42 bin 134 aracın geçtiği açıklandı. (Son zamanların bozuk Türkçe'siyle "geçiş yaptığı"...)

2021 yılının ilk beş ayı için bu rakam.

Müteahhide garanti edilmiş araç sayısı 40 bin.

Benzer şekilde, Hersek-Orhangazi arası gişelerden geçen araç sayısı 51 bin 998.

Garanti edilmiş araç sayısı 40 bin.

Bursa kuzey gişelerinden geçen araç sayısı 58 bin 795...

Garanti edilmiş rakam 35 bin.

Bursa'dan Balıkesir'e batı yolundan giden 33 bin 746...

Garanti edilmiş 17 bin.

Balıkesir'den İzmir'e 21 bin 959.

Garanti edilmiş sayı 23 bin. (Orada devlet yaklaşmış ama tutturamamış.) Bunlar günlük rakamlar ha!

Peki hani devlet zarardaydı?

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