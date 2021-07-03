İşte kronik muhaliflerin köprü-otoyol-havalimanı yalanlarını çürüten rakamlar! Hani devlet zarardaydı?
Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde 19 yıldır kalkınma hareketini zirveye çıkardı. Çok sayıda havalimanı, otoyol ve köprü inşa ederek büyük adımlar attı. Yüklenici müteahhit firmalara yolcu sayısı garantisiyle yapılan bu dev projeler, Türkiye'nin hiçbir alanda gelişmesini ve kalkınmasını isteyemeyen kronik muhalifler tarafından algı ve karalama operasyonuna maruz kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Engiç Ardıç bugünkü yazısında hiçbir aslı astarı olmadan yalan üzerine kurulu senaryolar üreterek, dev çalışmalara çamur atan muhaliflere rakamlarla yanıt verdi. Ardıç yazısında hangi köprü ve otoyoldan geçen yolcu ve araç sayısını kalem kalem yazarak elde eldilen başarıyı gözler önüne serdi. Ardıç ayrıca ekonomi batıyor yaygarasını koparanlara "Peki hani devlet zarardaydı?" diye sordu.
Türkiye, son yıllarda ülkenin gelişmesi ve feraha kavuşması için Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan dev projelerle adeta küllerinden yeniden doğdu.
Hayata geçirilen bu projeler dünyanın gelişmiş ülkelerinin bile takdirini kazanırken, kronik muhalifler tarafından büyük saldırılara maruz kaldı. Yolcu ve araç geçiş garantili olarak yapılan köprü, otoyol ve havalimanları, daha şimdiden rekor üstüne rekor kırarak büyük başarıya imza attı.
Sözde, Türkiye'nin ekonomisine darbe vurduğu iddia edilen bu projeler, hayata geçtikten sonra algı operasyonu başlatanların kirli yüzlerini ortaya çıkardı. Hiçbir delil ve belgeye dayanmadan yalan üzerine kurulu iddialar, yapılan dev projelerin başarısına gölge düşürmeye yetmedi. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç bugünkü köşesinde kronik muhaliflerin tüm iddialarını bir kez daha çürüttü.
İŞTE KRONİK MUHALİFLERİN UYKULARINI KAÇIRAN RAKAMLAR
-Osmangazi Köprüsü'nden günde 42 bin 134 araç
-Müteahhide garanti edilmiş araç sayısı 40 bin
-Hersek-Orhangazi arası gişelerden geçen araç sayısı 51 bin 998
-Garanti edilmiş araç sayısı 40 bin
-Bursa kuzey gişelerinden geçen araç sayısı 58 bin 795
-Garanti edilmiş rakam 35 bin
-Bursa'dan Balıkesir'e batı yolundan giden 33 bin 746
-Garanti edilmiş 17 bin
-Balıkesir'den İzmir'e 21 bin 959.
-Garanti edilmiş sayı 23 bin
İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN O YAZISI:
Kimsenin geçmediği köprüye bak
Israrla, bıkmadan usanmadan tekrarladılar:
"Köprüler yapıldı ama geçen yok!" Ellerinde "veri" mi vardı? Hayır.
Bildikleri bir şeyler mi vardı? Hayır.
Bir taraflarından sallıyorlardı.
Eh, çok pahalıydı tabii, kim geçerdi?
Şimdi, Osmangazi Köprüsü'nden günde 42 bin 134 aracın geçtiği açıklandı. (Son zamanların bozuk Türkçe'siyle "geçiş yaptığı"...)
2021 yılının ilk beş ayı için bu rakam.
Müteahhide garanti edilmiş araç sayısı 40 bin.
Benzer şekilde, Hersek-Orhangazi arası gişelerden geçen araç sayısı 51 bin 998.
Garanti edilmiş araç sayısı 40 bin.
Bursa kuzey gişelerinden geçen araç sayısı 58 bin 795...
Garanti edilmiş rakam 35 bin.
Bursa'dan Balıkesir'e batı yolundan giden 33 bin 746...
Garanti edilmiş 17 bin.
Balıkesir'den İzmir'e 21 bin 959.
Garanti edilmiş sayı 23 bin. (Orada devlet yaklaşmış ama tutturamamış.) Bunlar günlük rakamlar ha!
Peki hani devlet zarardaydı?
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