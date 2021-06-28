Denizli'deki orman yangınının nedeni belli oldu!

Havadan 7 helikopter, karadan ise 32 arazöz, 5 kepçe ve 200 orman işçisiyle müdahale edilen yangın, saat 18.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kızılçam ve karaçam ağaçlarının bulunduğu 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları dünden bu yana aralıksız devam ediyor. Yapılan araştırmada yangının piknik ateşinden çıktığını belirledi. Polis ekipleri yangına neden olan kişi ya da kişileri aramaya başladı.