Son dakika: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ‘örnek’ ihalesi bile usulsüz! Sayıştay belgeledi





PAZARLIK FALAN YOK

Sayıştay'ın raporunda şöyle denildi: İhaleye ilişkin onay belgesinde, bu ihalede pazarlık usulünün kullanılmasının gerekçesi olarak ilçe belediyeleri ile yapılan protokollerin 13 Ekim 2020 tarihli meclis kararı ile iptal edilmesi neticesinde ilçe belediyelerinden devralınan mezarlıklara acil olarak lahit yerleştirilmesi, pandemi sürecinde mezarlık alanlarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için yeni adaların oluşturulması ve talep eden mahalle mezarlıklarına lahit verilerek merkez mezarlıkların yükünün azaltılması hususları gösterilmiştir.

Söz konusu gerekçelere dayalı olarak ihalenin, 21/b pazarlık usulü kullanılarak yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. 2020 Aralık ayında ani ve beklenmeyen ya da idare tarafından önceden öngörülemeyen bir olayın gerçekleşmediği ve lahit alımına ilişkin ihalenin, idarenin bahsettiği gerekçelerin ardından ivedilikle yapılmadığı hususları değerlendirildiğinde ilgili ihalenin pazarlık usulü ile yapılma şartlarını taşımadığı ortaya çıkmaktadır.