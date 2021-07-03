Son dakika: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama düşünülmediğini söyledi. İlhan, "Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi.
İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir.
Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.
'KURBAN ALIM VE KESİMİNDE KALABALIK OLUŞTURULMAMALI'
Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda da bulunarak, "Kurban Bayramı'nda geçen yıl pek çok vatandaşımız memleketine gitti, tatil beldesinde geçirdi. Bayramda ziyarete gittiğimizde açık alanda oturmaya, kalabalık alanda bulunuyorsak ortamın temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Kurban alma veya kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterirsek bu bayramı daha az vaka ile atlatabileceğimize inanıyorum. Üniversite öğrencilerimiz üniversitelerini çok özlediler, çocuklarımız okullarını çok özlediler. Tatilimizi yapalım, Kurban Bayramı'nı sağlıklı şekilde geçirelim.
Güz döneminde yine her şeyin eskisine yakın olduğu Türkiye'de yaşamak istiyorsak; çocuklarımızın okula gitmesini, esnafımızın dükkanını açmasını, üniversite öğrencilerimizin üniversitelerine gelmesini istiyorsak bu süreçte hızlı şekilde aşılamaya ilgi gösterelim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?
- Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
- Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!
- Son ödemeler yapılacak! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı?
- AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı: 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir?
- Takvim belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
- Sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?
- EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı?
- Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...
- İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorgulama ekranı...
- Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 11 gün mü? Kurban Bayramı...
- Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?