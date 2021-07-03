İzmir'de büyük isyan! Oyuncu seçmelerinde skandal

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden olan İzmir Şehir Tiyatrosu projesi, daha oyuncu kadrosunun belirlenme aşamasında birçok genç sanatçıyı hayal kırıklığına uğrattı. 'İzmir Şehir Tiyatrosu baştan ölü doğdu' yorumlarına yol açan olayda, sağlıklı bir ölçme ve değerlendirmenin yapılmadığını öne süren konservatuvar mezunu oyuncu adayları, Tunç Soyer'e ve sınav eleme usulüne tepki gösterdi. Adaylar, daha oyunculuk yeteneklerini dahi gösteremeden büyük bir çoğunluğun 10'uncu Yıl Marşı ya da bildikleri bir şarkının kendilerine söyletilmesi ve dans aşamasında elendiğine dikkat çekerken, bazıları da sınavlarda şaibe olduğunu iddia etti.