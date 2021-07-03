İzmir'de büyük isyan! Oyuncu seçmelerinde skandal
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden olan İzmir Şehir Tiyatrosu projesinde büyük skandallar yaşanıyor. Diploma sahibi yaklaşık bin oyuncunun kadroya girebilmek için ter döktüğü sınava, sadece YÖK'e bağlı konservatuvar mezunları başvuruda bulunabildiği için çok sayıda gencin boynu bükük kalmıştı. Oyuncu seçmelerinde adaylar, saatlerce bekletildikten sonra 1 dakikadan az süren göstermelik şan ve dans sınavıyla elendiklerini iddia etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden olan İzmir Şehir Tiyatrosu projesi, daha oyuncu kadrosunun belirlenme aşamasında birçok genç sanatçıyı hayal kırıklığına uğrattı. 'İzmir Şehir Tiyatrosu baştan ölü doğdu' yorumlarına yol açan olayda, sağlıklı bir ölçme ve değerlendirmenin yapılmadığını öne süren konservatuvar mezunu oyuncu adayları, Tunç Soyer'e ve sınav eleme usulüne tepki gösterdi. Adaylar, daha oyunculuk yeteneklerini dahi gösteremeden büyük bir çoğunluğun 10'uncu Yıl Marşı ya da bildikleri bir şarkının kendilerine söyletilmesi ve dans aşamasında elendiğine dikkat çekerken, bazıları da sınavlarda şaibe olduğunu iddia etti.
36 KİŞİLİK KADRO AÇILDI
Yeni Asır'ın haberine göre; Soyer, öncelikle Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne Yücel Erten'i atadı. Danışma kuruluna da CHP eski milletvekili Zeynep Altıok'un yanı sıra Cezmi Baskın, Levent Üzümcü, Eren Aysan, Hülya Nutku, Bilgehan Oğuz ve Orhan Alkaya gibi isimler getirildi. İzmir Şehir Tiyatrosu projesinin hayata geçmesi için açılan 36 kişilik oyuncu kadrosuna ise, üniversitelerin ve konservatuvarların 'Oyunculuk Anasanat Dalı'nı bitirmiş ve aynı zamanda özel tiyatrolarda kendilerini kanıtlamış birçok genç sanatçı başvurdu.
AYLARCA HAZIRLANDILAR
İlk elemede adayların kulak, ritim, ses niteliği, hareket, dans ve bedensel esnekliği sınanırken, ikinci aşamada adayların oyunculuk performansları değerlendirildi. Aylarca tiratlarına yani sahnede yazı ya da konuşmada söyleyecekleri parçalara hazırlanan oyuncular, daha ilk aşamadaki dans ve müzik kısmında elenince hayal kırıklığına uğradı. Adaylar, CHP'li Tunç Soyer'e ve sınav eleme usulüne tepki göstererek, sosyal medyada 'izmirsehirtiyatrosu' hashtagi ile 'Yaşananlar tam bir tiyatro' diyerek sorumluları kınadı. Adaylar, saatlerce bekletildikten sonra 1 dakikadan az süren göstermelik şan ve dans sınavıyla elendiklerini iddia etti.
BİZ O KADAR YOLU ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN Mİ GELDİK'
Sosyal medya hesabından Gizem Tartaroğlu Özbilir, "Genç meslektaşlarıma soruyorum; biz başka şehirlerden onca yolu sadece 'Bildiğimiz bir şarkıyı söylemek' için mi geldik?" diye tepki gösterirken, adaylardan Hülya Yavaş ise, "Yıllarca emek vermiş konservatuar mezunu insanlar bu pandemi döneminde zorluklarla İzmir'e geldi. Tiradlarını özenle seçip, üzerine bunca ezber çalışma ve sonra? 750 kişi oyunlarını oynamadan üstelik sadece dans ve şarkı performansı sonrası elendi! Kınıyorum!!" dedi.
YANDAŞ ZİHNİYETİ TEMİZLEMELİYİZ
13 yıl bale eğitimi aldığını belirten Simel Keçicioğlu, ses, kulak, ritim, dans, hareket ve beden sınavında bir şarkı söylettirilip, üç ileri, üç geri yaptırıldıktan sonra kendisine 'Hadi güle güle' dendiğini ifade ederek, "Yahu ben dans edemem ki diyen kişilerin ikinci aşamaya kaldığı bir sınavda, 'ay size yanlış göndermişiz siz seçildiniz aslında' diye mesajlar gelmeye başladı 'kimilerine.' Türk tiyatrosunun başındaki bu köhnemiş yandaş zihniyeti temizlemek zorundayız. Bari siz yapmasaydınız Tunç Soyer" sözleri ile tepkisini dile getirdi.
'ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK BİR YERE ULAŞAMAZSINIZ'
Arzu Gamze Kılınç, "Baştan ölü doğumdu, hiç şaşırmadık" derken, Çağatay Tan, "Sınavdaki şaibeyi açıklayın. Ölü taklidi yaparak bir yere ulaşamazsınız Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'nin yetiştirdiği sanatçılara bu saygısızlığı yapamazsınız" dedi. Dans antrenörlüğü yaptığını söyleyen İlhami Özdemir ise, "Sınavın ilk aşaması olan dans ve müzik kısmında elendim. 3 ses verebiliyor ve şarkı söylüyorum. Tunç Bey siz ne yapıyorsunuz? Talimatınız bu şekilde sınav yapılması mıydı? Aylarca hazırlık yaptık. Bari oyunculuk aşamasında vedalaşsaydık" dedi.
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