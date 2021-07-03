Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!

Yarın yasak var mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Yurt genelinde yeni normalleşme süreci ile birlikte çoğu kısıtlamalar kaldırıldı. Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başladı. En çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

BU PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Bilindiği üzere pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazar günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni normallleşme ile birlikte pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazar günleri ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Buna göre, yarın yani 4 Temmuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı olmayacak.

YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla sona erdi.