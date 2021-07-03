Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenler arasında pazar kısıtlaması yer aldı. Bilindiği üzere pazartesi-cumartesi günleri arasında belirli saatlerde, pazar günleri iste tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Peki, yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...
Yarın yasak var mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Yurt genelinde yeni normalleşme süreci ile birlikte çoğu kısıtlamalar kaldırıldı. Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başladı. En çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
BU PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
Bilindiği üzere pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazar günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni normallleşme ile birlikte pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazar günleri ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Buna göre, yarın yani 4 Temmuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı olmayacak.
YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI
Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla sona erdi.
Böylece, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.
Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek.
Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü.
Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest oldu.
Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak serbest hale geldi.
SAĞLIK BAKANLIĞI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİNİ NORMALLEŞME SÜRECİNE GÖRE GÜNCELLEDİ
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yaptığı güncellemeyle, AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olan sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılmasını önerirken, birçok sektörde de HES kodu kontrolü zorunluluğunu getirdi.
Bakanlık Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Kovid-19 rehberinin, "Salgın Yönetimi ve Çalışma" bölümünde güncelleme yapıldı.
İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgesinin dikkate alındığı, ayrıca Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'nde daha önce yapılan değişiklerin yansıtıldığı güncellemelere göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.
Ayrıca bu tip iş yerlerinde, "maskesiz ve 2 metreden yakın halde 10 dakika süreyle bir arada bulunulması" durumunun, "yakın temaslı" olarak değerlendirileceği de rehbere eklendi. Bu süre daha önce 15 dakika idi.
Rehberde, kişilerle 2 metreden yakın ve 10 dakikadan uzun temas olasılığı olanların, yüz koruyucu kullanmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.
HES KODU UYGULAMASI BİRÇOK SEKTÖRDE KULLANILACAK
Rehberde yapılan güncelleme ile AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.
Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.
İŞ YERLERİNDE ORTAK KULLANIM AMACIYLA GAZETE, DERGİ BULUNDURULABİLECEK
Öte yandan iş yerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzerleri bulundurulabilecek. Bunları kullananlara temastan önce ve sonra el antiseptiği kullanması ve el yıkamasına ilişkin hijyen uygulamaları hatırlatılacak.
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