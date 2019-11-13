Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler

Ana muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hemen hemen her konuşmasında Sakarya’daki tank-palet fabrikasının satıldığını öne sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kılçdaroğlu’nun bu açıklamalarına daha önce yaptığı açıklamalarda sert tepki göstermişti. Sakarya’nın Arifiye ilçesinde A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ın canlı yayın konuğu olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, tank palet fabrikası ile ilgili gerçeklere ışık tuttu. İşte tank-palet fabrikası ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı tüm yalanlar ve gerçekler…

"Muhalefet neden Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı?" sözleriyle böyle bir söylem gerçekleştiriyor sorusu A Haber'de masaya yatırıldı. Konunun önemine dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, "Bu konu ile ilgili yapılan manipülasyon çok farklı algılamalara sebebiyet verebiliyor. Bu konuda da başarılı olduğunu hisseden muhalefet bunun üzeninden yürümeye devam ediyor." dedi.



Kerim Ulak ise buranın tank-palet fabrikası olmadığı ve bir bakım farikası olduğu bilgisini paylaşarak "Burada 75 yılından bu yana bir üretim gerçekleşmedi. Sadece tanların bakımı ve modernizasyonu yapıldı" ifadelerine yer verdi.



"KILIÇDAROĞLU'NUN BAHSETTİĞİ GİBİ EMİR KOMUTA KATAR ORDUSUNDA DEĞİL"



Yusuf Alabarda, "Fabrikanın herhangi bir şirkete ya da herhangi bir devlete satılması diye bir şey yok. Lakin arkamızdaki fabrika kurulduğu yıldan günümüze kadar, içerisinde barındırmış olduğu işçisi, memuru, mühendisi, komuta kademsi ile çok büyük başarılara imza attı. Bu da şudur TSK envanterinde bulunan bütün zırhlı araçların özellikle bunların içerisindeki Alman menşeli zırhlı araçların her türkü bakım ve onarımları başarılı bir şekilde uzaman kadro ile ele alınmıştır. Bu faaliyetlerine de hali hazırda da NATO seviyesinde devam etmektedir. Farika da satılmadığı için bu faaliyetlerine önümüzdeki süreçte de devam edilecektir. Yani TSK envanterinde bulunan Leopark tankları dahil olmak üzere Alman menşeli zırhlı araçların bu fabrikada faaliyetlerine devam edecektir. Fabrikanın içerisinde emir komuta hiçbir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi Katar ordusunda değil." İfadelerine yer verdi.



Yusuf Alabarda konuşmasında tank-palet fabrikası ile ilgili gerçekleri bir bir sıraladı ve fabrikanın geleceği hakkında önemli detayları paylaştı.



BAŞKAN ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU ÖNCE İSPAT ETSİN!



Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'ye gittiği program öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde önemli bir basın toplantısı düzenlemiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası iddialarına ilişkin konuşmuştu.



21 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Fox TV muhabirinin Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gizli kararname çıkarıldı" iddiasına ilişkin sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var, önce bunu öğreneceksiniz. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei kim burada? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmesi lazım. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için 'Acaba bu yalan bana ne getirir' bunu düşünüyor." sözleriyle çok sert bir şekilde tepkisini dile getirmişti.



BAHÇELİ DE SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası iddialarına sert sözlerle yüklenmiş, 28 Mart 2019 tarhinde partisi tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye oy veren vatandaşların yalanlara kanmamasını, istismara aldanmamasını istemiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:

"PYD/YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'lilerin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır. CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş."