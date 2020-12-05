Tank palet fabrikası gerçeği | Bugüne kadar ne oldu? İşte yalanlar ve gerçekler....

FABRİKANIN MÜLKİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA KALMAK ÜZERE İŞLETME ASFAT A.Ş. DEVREDİLDİ



14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kalmak üzere işletmesinin Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketine (ASFAT A.Ş.) devredilmesine, fabrikada çalışan askeri personel ile memurların ilgili mevzuat çerçevesinde MSB bünyesinde çalışmaya devam etmesine, fabrikada işçi statüsündeki personelin her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT A.Ş.'ye devredilmesine karar verildi.



FABRİKANIN İŞLETME HAKKI 25 YIL SÜRE İLE BMC'YE VERİLDİ ANCAK HER TÜRLÜ DENETİM YETKİSİ MSB'DE..



Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT A.Ş. ve BMC arasında imzalanan protokol ile Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyetinin Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak şekilde ve işçilerin tüm özlük hakları korunarak kadroların ASFAT A.Ş.'de kalması kaydıyla Fabrika'nın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.