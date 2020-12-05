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Tank palet fabrikası gerçeği | Bugüne kadar ne oldu? İşte yalanlar ve gerçekler....
Tank palet fabrikası gerçeği | Bugüne kadar ne oldu? İşte yalanlar ve gerçekler.... Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda; yerli ve milli tankımız ALTAY'ın üretimi için yaklaşık 10 yıldır çalışıldığı, çalışmaların ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'yle son aşamaya geldiği, fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisinin de Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu bildirildi. İşte tank palet fabrikası gerçekleri...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 15:21
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