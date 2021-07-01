Son dakika: Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? Son açıklamalar...

Son dakika.. Maske yasağı bitti mi? Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. 1 Temmuz'da yani bugün başlayan üçüncü kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağı tamamıyla kaldırılırken, iş yerlerindeki saat sınırlaması da sona erdi. Normalleşme sürecinde en çok merak edilenlerden biri de maske takma zorunluluğu oldu. Peki, maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? İşte cevaplar...

MASKE YASAĞI BİTTİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, yurt genelinde maske takma zorunluluğu devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayıymladığı genelgede, normalleşme sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemi vurgulandı.

1 TEMMUZ'DA HANGİ YASAKLAR KALKTI?

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede belirtilen, 1 Temmuz normalleşme süreci: