Adalet Komisyon Başkanı Yılmaz'dan Antalya'daki istismar olayı için flaş açıklama

"SOMUT DELİL KRİTERİ ŞÜPHELİNİN TUTUKSUZ YARGILANACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Tunç, geçmişte kamuoyunda, 'somut delil olmadan kişiler tutuklanıyor, kolayca tutuklama yapılıyor' şeklinde eleştiriler yapıldığını hatırlatarak, "İnsan Hakları Eylem Planı'nda katalog suçlar bakımından somut delil şartının aranacağı açıklanmıştı. Bu yönde de kanuni düzenleme yapıldı. Çocukların cinsel istismarı açısından bir zaafa uğranılabilir mi bu suçla mücadele açısından.

Böyle bir endişeye gerek yok. Çocukların ifadeleri çocuk izlem merkezlerinde sosyologlor, psikologlar, sosyal çalışmacılar tarafından savcı gözetiminde alınıyor. Dolayısıyla salt bir ifadeden bahsetmiyoruz mağdur çocukların ifadesi alınırken orada bir rapor tutuluyor. Sosyal çalışmacı, psikologlar eşliğinde o çocuk belki gün boyu onlarla beraber orada bir takım faaliyetler, hatta çocuk oyuncağı ile oynarken orada bir sohbet ortamında görüşme gerçekleştiriliyor. Bu suçun işlenip işlenmediğine dair çocuğun beyanı savcı arka odada, çocuk savcı ile muhatap olmadan sosyal çalışmacılar tarafından bir rapora dönüştürülerek bu ifade alınıyor.

Dolayısıyla çocuğun ifadesi orada salt bir ifade olmadığından o tutulacak raporda tutuklama açısından bir somut delildir. Çocuğun cinsel istismarı açısından bir sadece somut delil kriterinin getirilmiş olması şüphelinin o suçta tutuksuz yargılanacağı anlamına gelmez. Çünkü çocuk izlem merkezlerinde sosyal çalışmacılar ve psikologların katıldığı ve bir rapora dönüşen, somut delile dönüşen ifade söz konusu. Dolayısıyla bir endişeye gerek yok" diye konuştu.