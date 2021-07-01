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Normalleşme dönemi başladı! | Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Normalleşme dönemi başladı! | Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?

Kısıtlama süresince pandemi kurallarının en çok ihlal edildiği yerlerden biriydi kahvehane ve kıraathaneler... Polis çok sayıda baskın yapmış ve yasak olmasına rağman mekanda oyun oynayan kişilere ceza yazmıştı. Yeni normalde bu görüntülerde geride kalacak. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.

Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen kahvehane ve kıraathanelerin oyun kısımları için hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda kahvehanelerin oyun salonları bugünden itibaren yeniden misafirlerine kapılarını açacak.

TAŞ VE KAĞIT OYUNLARI SERBEST

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı.

HİÇBİR İŞ YERİNDE NARGİLE SERVİSİ YAPILMAYACAK

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

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