Normalleşme dönemi başladı! | Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?

Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen kahvehane ve kıraathanelerin oyun kısımları için hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda kahvehanelerin oyun salonları bugünden itibaren yeniden misafirlerine kapılarını açacak.