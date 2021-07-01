3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu alma! 50 yaş ve üzeri...

3. doz aşı ne zaman? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci titizlikle yürütülüyor. Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 3. doz aşı randevularının alınabileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından hangi yaş grubunun ve kimlerin aşı olabileceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS aşı randevu ekranı...

KİMLER 3. DOZ AŞI OLABİLECEK?

İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanları 3. doz aşı için randevu alabilecek.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü doz aşı için randevular 1 Temmuz itibarıyla alınacak. Randevularını gerçekleştiren vatandaşlar aşı olabilecek.