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Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Son dakika... Çiftlikbank üzerinden vatandaşları dolandıran Mehmet Aydın ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, vatandaşları dolandırdıktan sonra milyonlarca lirayı alıp yurt dışına kaçmıştı. Aylardır aranan Mehmet Aydın'ın köşeye sıkıştığı öğrenildi. Peki, Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:33
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