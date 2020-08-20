Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son dakika... Mehmet Aydın yakalandı mı? Kurucusu olduğu Çiftlikbank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi. Tosuncuk'un kaldığı ülkedeki yeri ve adresi Interpol'e bildirildi. Peki, Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?