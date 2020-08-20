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Haberler Galeri Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son dakika... Çiftlikbank üzerinden vatandaşları dolandıran Mehmet Aydın ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, vatandaşları dolandırdıktan sonra milyonlarca lirayı alıp yurt dışına kaçmıştı. Aylardır aranan Mehmet Aydın'ın köşeye sıkıştığı öğrenildi. Peki, Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:33
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Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son dakika... Mehmet Aydın yakalandı mı? Kurucusu olduğu Çiftlikbank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi. Tosuncuk'un kaldığı ülkedeki yeri ve adresi Interpol'e bildirildi. Peki, Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MEHMET AYDIN YAKALANDI MI?

2,5 yıldır firarda olan Mehmet Aydın'ın adresi netleşti. Son olarak Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın adresi netleşti.

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Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÖZEL DEDEKTİF TUTULDU

Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

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Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

INTERPOL'E BİLDİRİLDİ

Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.

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Son dakika: Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

75 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.