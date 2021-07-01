Son dakika: Yeni torba yasa Meclis yolunda! Hazırlıklar başladı
Son dakika haberi... Meclis, tatile girmeden önce acil çıkarılması gereken konularla ilgili hükümet yasa teklifi hazırlıklarına başladı. Torba yasada vadesi gelmemiş çeke ödeme ertelemesinden kentsel dönüşümdeki zorunluluk oranlarına, altyapı yatırımlarında vatandaştan alınacak paydan müsilajla mücadeleye kadar birçok madde yer alıyor. İşte detaylar...
Hükümet, Meclis tatilinden önce acilen çıkartılmasına karar verdiği konuları içeren bir torba teklif hazırlıyor. Teklifte, müsilajla mücadele maddesinden, vadeli çek sürelerini değiştiren hükümlere kadar çok sayıda düzenleme olacak.
Yasada, alt yapı yatırımları için vatandaştan alınan paya sınır getirilmesi de konulacak. Edinilen bilgiye göre, hazırlıkları son aşamaya getirilen torba teklifte, çok sayıda bakanlığın önerileri bulunuyor. Temmuzun ilk yarısında yasalaştırılması beklenen torba teklifte, özetle şu hükümler yer alacak:
MÜSİLAJ MADDESİ
Deniz kirliliği ve müsilajla mücadele kapsamında, belediyelerin yükümlülüklerine ilişkin düzenleme yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önerdiği maddeye göre, belediyelerin atık suları bertaraf etme, buna yönelik biyolojik arıtma tesisleri yapma gibi yetki ve görevlerini belirlenen sürede yerine getirmezlerse, bu görev ve yetkiler bakanlığa devredilecek.
Hürriyet'in haberine göre, süreç, işbirliği protokolleri ile götürülecek. Ancak, arıtma tesisi yapmayan belediyenin merkezi bütçeden alacağı payda kesinti yapılması da öneriler arasında bulunuyor.
VADESİ GELMEYEN ÇEKLER
Çekin vadesi gelmeden bozdurulmasını erteleyen düzenleme yeniden uzatılıyor. Vadeli çekin erken bozdurulması uygulaması ile ilgili düzenlemenin süresi 31 Aralık 2021'de dolacak.
Çekin vadesi gelmeden ödenebilmesini sağlayan mevcut yasadaki hüküm ertelenmişti. Pandemi nedeniyle yeni mağduriyetler yaratmamak için çeklerin zamanından önce bozdurulması engellenecek. Salgın nedeniyle çeklerin ödeme sürelerinin ertelenmesi nedeniyle bu sürenin 2023 veya 2025'e kadar uzatılması planlanıyor.
ORTAKLIK PAYI
İmar Kanunu'nda yer alan 'ortaklık payına' sınır getiriliyor. Cami, yol, hastane, okul gibi alt yapı yatırımları yapılırken, vatandaştan alınan pay değiştirilecek. Bu kesintilerin belediyeler tarafından farklı farklı uygulandığı, iki kez talep edildiğine ilişkini sorunlar yaşanıyordu.
Konunun mahkemeye götürülmesinden sonra mahkemeler bu kesintinin ikinci kez alınamayacağına karar verdi. Bu nedenle düzenleme yapılacak. Belediyeler tarafından yapılacak bu kesintinin yüzde 45'i geçemeyeceği, ancak bu miktarın iki kerede alınabileceği hükme bağlanacak.
PERSONEL HÜKÜMLERİ
Torba teklifte, Sağlık Bakanlığı ile SGK'da çalışan eczacıların maaşlar farklarını ortadan kaldıran hükümler de olacak. Ayrıca, Gümrüklerde uyuşturucu yakalanmasına yardımcı olan personelin ödüllendirilmesine ilişkin düzenleme yapılması planlanıyor. Düzenlemeye, kentsel dönüşüm uygulaması yapılan bölgelerde, uygulanan zorunluluk oranların yeniden düzenlemesine ilişkin hükümlerin konulması da tartışılıyor.
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