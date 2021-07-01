Son dakika: Yeni torba yasa Meclis yolunda! Hazırlıklar başladı

MÜSİLAJ MADDESİ

Deniz kirliliği ve müsilajla mücadele kapsamında, belediyelerin yükümlülüklerine ilişkin düzenleme yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önerdiği maddeye göre, belediyelerin atık suları bertaraf etme, buna yönelik biyolojik arıtma tesisleri yapma gibi yetki ve görevlerini belirlenen sürede yerine getirmezlerse, bu görev ve yetkiler bakanlığa devredilecek.