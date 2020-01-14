‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Dedektif Mehmet Uzuner çalışmalarını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir ay önce çalışma başlattık. 2003 yılından beri özel dedektifim. Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu doğru değil.

