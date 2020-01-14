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‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi
Çiftlik Bank vurgunuyla çok sayıda kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi. Ukrayna'da intihar etti haberini ortaya atarak peşine düşenlerden kurtulmaya çalışan Tosuncuk'un Brezilya'da olduğu belirlendi. Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarının tuttuğu özel dedektifler tarafından bulundu.
Giriş Tarihi: 14.01.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 10:17
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