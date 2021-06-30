Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme öncesindeki son Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamaları

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

50 MİLYON DOZ AŞIYA ULAŞTIK

Ülkemiz salgın hastalık gündeminden çıkıyor. Bu sözlerimin bir ümit cümlesi olmadığını bilmenizi isterim. Küresel salgının esaretinden kurtuluşunuzun ifadesidir. Aşılama programımız planlı ve her bir vatandaşımıza en konforlu şekilde aşıyı ulaştırmak üzere tam bir seferberlik hali ile ilerliyor. Günlük 1 milyonun üzerinde aşı ile nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri konumundayız.

Bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz. İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız.