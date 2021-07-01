Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni bina ve araç alımı durduruldu! Cep telefonu ile görüşme limiti geliyor

Resmi Gazete'de yer alan genelgede öne çıkan düzenlemeler şöyle:

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde, yeni inşaat yapılabilecek.

- Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. Taşıtlar, 2021'den başlamak üzere 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltacak.

- Makam, bazı hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, yabancı taşıt alınmayacak.