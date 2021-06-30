Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den aldığı ceza onandı!
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na yerel mahkeme tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince, Gurbanoğlu'nun 5 Mart'ta yargılandığı davaya ilişkin verilen karar üzerine yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.
HUKUKA AYKIRILIK YOK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından aldığı kararda, Gurbanoğlu'na verilen 5 yıllık hapis cezasına ilişkin kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.
İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET
Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedilen kararda, bu nedenle sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun avukatlarının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmeyerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.
Öte yandan kararda, Mubariz Gurbanoğlu hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin ise dosyanın Yargıtay'da geçireceği muhtemel temyiz süreci dikkate alınarak kaldırıldığı, sanık hakkında orantılı nitelikte adli kontrol tedbirinin devamını gerektiren koşullar bulunduğu gerekçesiyle bu tedbirin "İstanbul il sınırlarını terk etmeme" şeklinde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Kararda, sanık Gurbanoğlu hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına hükmedildiği ifade edildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun, "FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Mart'ta açıkladığı kararında, sanık Gurbanoğlu'nu "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve aldığı ceza miktarını dikkate alarak tahliyesine karar veren heyet, sanık hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı
- MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...
- MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?
- LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
- LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri
- LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2021 LGS sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?
- LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
- 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
- Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?