Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den aldığı ceza onandı!

İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedilen kararda, bu nedenle sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun avukatlarının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmeyerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Öte yandan kararda, Mubariz Gurbanoğlu hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin ise dosyanın Yargıtay'da geçireceği muhtemel temyiz süreci dikkate alınarak kaldırıldığı, sanık hakkında orantılı nitelikte adli kontrol tedbirinin devamını gerektiren koşullar bulunduğu gerekçesiyle bu tedbirin "İstanbul il sınırlarını terk etmeme" şeklinde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararda, sanık Gurbanoğlu hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına hükmedildiği ifade edildi.