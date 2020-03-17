Son dakika: Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı

Son dakika haberine göre; FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Akın İpek, Suat Yıldırım, Süleyman Uysal ile yoğun telefon irtibatı olduğu ortaya çıktı. Örgütün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural'la da işyerinde görüştüğü tespit edilen Mansimov'un, bu isimle yaptığı görüşmelerde tedbir amaçlı sinyal kesici 'Jammer' isimli alet kullandığı belirlendi.

GURBANOĞLU VE GURBANOĞLU'NUN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu ve Gurbanoğlu'nun yardımcısı Nuray Nurcihan Perker gözaltına alındı.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. İki isme de 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlaması yöneltildi. Gurbanoğlu, KHK ile kapatılan Türk Rus Vakfı'nda kurucularından bir tanesi olduğu öğrenilirken, Gurbanoğlu'nun incelenen HTS kayıtlarına göre örgütün tepe yöneticilerinden Akın İpek, Suat Yıldırım ve Süleyman Uysal'la yoğun telefon irtibatları bulunuyor. Gurbanoğlu'nun FETÖ ile ilişkili olması nedeniyle Rusya tarafından kapatılan 'Atlantic International School' isimli kuruluşta yönetim kurulunda bulunduğu kaydedildi.

JAMMER CİHAZINI AÇIP TEDBİR ALMIŞ

Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre Mansimov, firari olan örgütün Rusya İmamı 'Saffet' kod isimli Ahmet Hamdi Vural ile irtibatı bulunuyor. Vural'ın Mansimov'un şirketine sık sık geldiği, şirkete gelmesi ile beraber sinyal engelleyici 'Jammer' cihazını açarak tedbir uyguladıkları belirtiliyor.

ŞİRKETİN ORTAĞI GİBİ…

Hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan İhsan Kalkavan'ın da şirkete sık sık gelip gittiği, şirketin ortağı gibi tavırlar sergilediğini beyan eden tanıkların ifadelerinden sonra, Mansimov ile Vural'ın yoğun bir şekilde iletişim kayıtlarına rastlandı. Birlikte seyahat ve yolculuklar yaptığı tespit edilirken, Mansimov'un İhsan Kalkavan'la da yoğun iletişim irtibatına girdiği saptandı. Mansimov'un örgütün hukuk alanındaki kozmik yapılanması olan YKK Hukuk Bürosu ile irtibatlı olduğu belirlenirken, tanık beyanlarına göre şüpheli Nuray Nurcihan Perker'in, Mansimov'un tüm işlerinin idaresini yürüttüğü, tüm işlem ve eylemleri birlikte idare ettikleri kaydediliyor.

GURBANOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Perker, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.