30 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul'da operasyon: 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi. Soruşturmada, bir adrese düzenlenen operasyonda F.Ç. gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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İstanbul'da operasyon: 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin hijyensiz ortamda ürettiği yüklü miktardaki sahte kahveyi ünlü markaların kutularıyla piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmada, Sultanbeyli'de bir adrese düzenlenen operasyonda F.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 830 kilogram kahve tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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