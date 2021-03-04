Gurbanoğlu dosyasında flaş gelişme! Savcı FETÖ'ye yardım suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi

Mahkemeye sunulan mütalaada Gurbanoğlu'nun FETÖ bağlantılarına ilişkin deliller ayrıntılı olarak kendisine yer buldu. Mütaalaya göre Gurbanoğlu, sahip olduğu Palmali isimli firma adına kayıtlı GSM hatları üzerinden birçok örgüt mensubuyla iletişim kaydına rastlandı. MASAK tarafından hesaplarında yapılan incelemede, hakkında örgüte üye olma veya yardım suçlarından işlem yapılan kişilerle para transferinin bulunduğu tespit edildi. İkametinde yapılan aramada ise jammer olarak tabir edilen sinyal kesici cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, iş adresinde ise 'Foto Pusti' yazılı mavi klasör içerisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili yazı bulunan Rus 'Izvetstye' isimli gazete küpürü ve dijital materyallerin ele geçirildiği hatırlatıldı.