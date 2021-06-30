Marketlerde yeni dönem! Bu ürünlerde seçmece yasaklandı

Marketlerde sebze ve meyve satışına düzenleme geliyor. Çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak.