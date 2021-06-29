Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var

Son dakika haberi... 1 Temmuz'da tüm kısıtlamalar kaldırılıyor. Fakat normalleşme takviminin işlemesine çok az bir süre kala fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı. Gıda ve tekstil başta olmak üzere birçok ürün grubunda fahiş fiyat artışları var. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hemen hemen her sektörde bir fiyat artışı var, fiyat artışları normal değil." dedi.

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