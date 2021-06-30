30 Haziran 2021, Çarşamba
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem | Son depremler | Deprem mi oldu?

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem | Son depremler | Deprem mi oldu?

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

06:04:48 AFAD 39.0288 29.6583 7.03 ML 2.6 Türkiye Kütahya Gediz
06:00:10 AFAD 39.0295 29.6541 7.01 Mw 3.8 Türkiye Kütahya Gediz
05:52:31 AFAD 39.1483 40.1470 6.94 ML 2.5 Türkiye Elazig Karakoçan
03:51:59 AFAD 35.1661 31.2508 13.67 ML 2.9 - - - - Akdeniz, 93.43 km.Paphos (), 135.55 km. Kumluca (Antalya)
03:24:58 AFAD 36.4435 27.2096 7.74 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 29.97 km. Datça (Muğla)

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